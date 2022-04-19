Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 3,5 aylık dönemde 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçe yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, bu yıl düzenlenen 4 huzur uygulamasının yanı sıra rutin ve planlı operasyonlarla yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarının tek tek kontrol edildiği bildirilen açıklamada, toplam 89 bin 991 yerin denetlendiği kaydedildi.

"3 BİN 871 ŞAHSA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI"

Düzensiz göçe yönelik bu yıl 3,5 aylık dönemde yapılan uygulamalarda 36 bin 344 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uygulamalarda 3 bin 535'i yabancı uyruklu ve 336'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3 bin 871 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı. Planlı ve rutin operasyonlarda, 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek adli mercilere teslim edildi.

Ayrıca, 115 sahte pasaport, 5 bin 227 cep telefonu, 40 ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1289 mermi, 18 kesici/delici alet, 18 bin 144 gram esrar, 107 gram eroin, 194 gram bonzai, 572 gram metamfetamin, 95 ecstasy, 9 captagon hap ve 680 sentetik ecza ele geçirildi."