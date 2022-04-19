Son dakika: Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip paylaşan yabancı uyruklu yakalandı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BEN TÜRKİYE'DE YENİ GELDİĞİMDEN DOLAYI PAYLAŞIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Sorgusunda görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın "Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubeyazıt'a geldim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Gaziosmanpaşa!da açık adresini bilmediğim bir yerde yaşıyorum. Günübirlik işlerde çalışıyorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karıştığım herhangi bir suçum yok.