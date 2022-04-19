Son dakika: Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip paylaşan yabancı uyruklu yakalandı

Yaklaşık 3-4 gün önce Gaziosmanpaşa'da adresini bilmediğim bir yerde cep telefonum ile çekim yaparak paylaştım. Paylaşımım üzerine çok yorum alınca ben de Türkçe bilmediğimden yorumları bir arkadaşa okuttum. Arkadaşım söylemesi üzerine paylaşımı hemen sildim. Ve korktuğum için hesabı da kapattım. Ben Türkiye'ye yeni geldiğim için paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum. Zaten videoda küçük çocukların olduğunu paylaşım yaptıktan sonra farkettim.