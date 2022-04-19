SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sığınmacı tepkisi: Kılıçdaroğlu tahrik ediyor





'BAYRAM GİDİŞİNE KISITIMIZ VAR'

Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Bahçeli'nin grup toplantısını dinlediğini söyledi. Soylu, "Sayın Bahçeli'nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP'nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Yani farklı bir üslup söz konusu değil. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili "Bırakın gitmeyi 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Gitmek istiyorlar daha iyi ülkelere. Avrupalılar masaya oturdular, bunlar sizin toprağınızda kalsın biz para verelim dediler.

Gittiler geri kabul anlaşmasını imzaladılar. Suriyeliler şu anda Türkiye'de hapis. Gitseler yakasından tutup geri Türkiye'ye getirirler. Biz Suriyelilere bakmak zorunda mıyız? 50 milyar dolar harcandı. Hangi Suriyelilere verildi. 50 milyar doları Suriyelilere versen hepsi ülkede han hamam sahibi olurdu." demişti.