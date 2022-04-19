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    • Güncel
    • 19.04.2022 16:42
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    • 19.04.2022 16:42
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    PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman görevden uzaklaştırdı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, cezaevindeki PKK/KCK'lılara para gönderdiği tespit edilen ve hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefetten dava açılan CHP'li Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'ı görevden uzaklaştırdı.

    CHP’li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

    Alınan bilgi göre, Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Meclis Üyesi Kocaman'ın, Osmaniye ve Ceyhan'daki cezaevlerinde açlık grevinde bulunan bazı tutuklu/hükümlülere finans sağlamak kastıyla PTT üzerinden para gönderdiği tespit edildi.

    Kocaman'ın para gönderdiği 8 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütü suçları kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

    Kocaman hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

    İçişleri Bakanlığı da Anayasa hükümleri gereği Kocaman'ı görevden uzaklaştırdı.

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    Haberler Güncel PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman görevden uzaklaştırdı
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