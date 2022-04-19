Emine Erdoğan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleriyle iftar yaptı





ONLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

İftar yemeğinin ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şöyle yazdı: "Seyranbağları Huzurevi'ndeki sakinlerimizle birlikte orucumuzu açtık. Hayat yolunu arşınlamış çınarlarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var."