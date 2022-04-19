Emine Erdoğan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleriyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, huzurevi sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Ankara'da bulunan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla iftar yaptı.
ONLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR
İftar yemeğinin ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şöyle yazdı: "Seyranbağları Huzurevi'ndeki sakinlerimizle birlikte orucumuzu açtık. Hayat yolunu arşınlamış çınarlarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var."