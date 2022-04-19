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    • Güncel
    • 19.04.2022 23:15
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    • 19.04.2022 23:15
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    Emine Erdoğan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleriyle iftar yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ankara'da bulunan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sakinleriyle bir araya gelerek iftar yaptı.

    Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, huzurevi sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.



    Emine Erdoğan, Ankara'da bulunan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla iftar yaptı.



    ONLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR
    İftar yemeğinin ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şöyle yazdı: "Seyranbağları Huzurevi'ndeki sakinlerimizle birlikte orucumuzu açtık. Hayat yolunu arşınlamış çınarlarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var."
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        Haberler Güncel Emine Erdoğan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleriyle iftar yaptı
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