Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Büyükelçilerle iftarda bir araya geldi! Ukrayna’dan Filistin’e kadar bir çok mesaj verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Büyükelçilerle iftarda bir araya geldi. Ukrayna’dan Filistin’e kadar bir çok mesaj verdi.

    Bir dünya mesaj

    Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçilerle İftar Programında konuştu. Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İki lideri Türkiye'de buluşturmak için çabalarımız sürüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı" ifadelerini kullandı. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, "Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Saldırıları lanetlediğimizi açıkça dile getirdik" dedi. Türkiye'nin başlattığı Pençe-Kilit operasyonunu da değerlendiren Erdoğan, "Suriye ve Irak'ın terörden arındırılması için adım atmaktan çekinmiyoruz" dedi.



    DEVLET ANA
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftarda buluştu. "Kalbimiz, Ukrayna'nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye 7 formül
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Büyükelçilerle iftarda bir araya geldi! Ukrayna’dan Filistin’e kadar bir çok mesaj verdi
        SON DAKİKA