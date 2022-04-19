Başkan Erdoğan Büyükelçilerle iftarda bir araya geldi! Ukrayna’dan Filistin’e kadar bir çok mesaj verdi

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçilerle İftar Programında konuştu. Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İki lideri Türkiye'de buluşturmak için çabalarımız sürüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı" ifadelerini kullandı. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, "Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Saldırıları lanetlediğimizi açıkça dile getirdik" dedi. Türkiye'nin başlattığı Pençe-Kilit operasyonunu da değerlendiren Erdoğan, "Suriye ve Irak'ın terörden arındırılması için adım atmaktan çekinmiyoruz" dedi.