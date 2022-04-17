Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Sitte-i Sevr soğukları nedir? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...

Sitte-i Sevr soğukları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayında yaşanan soğuk günlere Sitte-i Sevr denir. Bu soğuklar genellikle 6 gün sürer. Diğer bir ismi de "Boğanın 6 Günü" olarak adlandırılır. Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri...
SİTTE-İ SEVR NE DEMEK?
Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için verilen bir isimdir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da anılan Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da bilinmektedir.
Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu Nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılmaktadır.