Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Sitte-i Sevr soğukları nedir? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...

Sitte-i Sevr soğukları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayında yaşanan soğuk günlere Sitte-i Sevr denir. Bu soğuklar genellikle 6 gün sürer. Diğer bir ismi de "Boğanın 6 Günü" olarak adlandırılır. Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri...