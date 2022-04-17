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    • 17.04.2022 16:04
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    Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı! CHP’nin üyelik tiyatrosu yalan çıktı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Sultanbeyli’deki törende AK Parti’den ayrılıp CHP’ye katılacağını söyleyen Ayşe Arayan’ın aslında AK Parti üyesi olmadığı ortaya çıktı. Arayan’ın gerçek adının Anşa olduğu öğrenilirken, rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir kültür merkezinde, üye katılım programı düzenlemiş, buradaki törende ismi Ayşe Arayan olarak geçen ve sözde AK Parti üyesi olduğu ifade edilen vatandaşın üye kartını kürsüye vurma şovuyla CHP'ye katıldığı görüntüler komuoyuna servis edilmişti.

    ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI
    Oysa işin aslı kısa zamanda ortaya çıktı. Yenişafak'ta yer alan habere göre, Rozeti bizzat Kılıçdaroğlu tarafından takılan vatandaşın gerçek isminin Anşa Arayan olduğu öğrenildi.

    HİÇ ÜYE OLMAMIŞ
    Yapılan araştırmada Anşa Arayan isimli kadının AK Parti'ye hiçbir zaman üye olmadığı ve AKBİS sisteminde de ismine rastlanmadığı görüldü.

        Bu da akıllara yeniden CHP'nin daha önce oynadığı üye kayıt tiyatro oyunlarını getirdi.

        Ayrıca kocasının ve ailesinin sosyal medya hesaplarından yıllardır CHP paylaşımları yaptığı da belirlendi.
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        Haberler Güncel Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı! CHP’nin üyelik tiyatrosu yalan çıktı
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