MSB: PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Komandolarımız icra ettiği arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlemiş, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirmişti. Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise çok sayıda mühimmat kahraman komandolarımız tarafından ele geçirildi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 36 bin 950 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 adet 7,62 milimetre makinalı tüfek mühimmatı, 356 adet 12,7 milimetre AP1 mühimmatı, 48 adet 6'lı bombaatar mühimmatı, 46 adet 14,5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 9 Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi" denildi.