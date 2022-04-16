Adana'da sıcak saatler! Polisleri pompalı tüfekle yaralayanlar paketlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'nın yakalanması için Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Süleyman I'nın bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu komiser A.D. sırtından ve polis memuru H.A. göğsünden yaralandı.
Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine ayağından yaralanan saldırgan, başka bir eve kaçarak saklandı.