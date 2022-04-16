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    • 16.04.2022 14:27
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    • 16.04.2022 14:47
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    Adana'da sıcak saatler! Polisleri pompalı tüfekle yaralayanlar paketlendi

    Adana'da, 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan ile 2 akrabası gözaltına alındı. Adresteki aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yaralı polislerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Polisleri pompalıyla yaraladılar! PÖH’ler olay yerinde

    İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'nın yakalanması için Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

    Süleyman I'nın bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu komiser A.D. sırtından ve polis memuru H.A. göğsünden yaralandı.

    Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine ayağından yaralanan saldırgan, başka bir eve kaçarak saklandı.
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        Haberler Güncel Adana'da sıcak saatler! Polisleri pompalı tüfekle yaralayanlar paketlendi
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