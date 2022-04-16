Adana'da sıcak saatler! Polisleri pompalı tüfekle yaralayanlar paketlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'nın yakalanması için Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.