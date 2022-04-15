Yunan Savunma Bakanı: Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil

Rusya-Ukrayna savaşı 34'üncü gününe girerken, müzakereler İstanbul'a taşınmıştı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, kritik zirveden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, tarafların sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi, dünyanın müjdeli haber beklediğini belirtmişti.
TÜRKİYE ETKİSİ
Başkan Erdoğan'ın temaslarıyla dünyanın yakından takip ettiği müzakere görüşmelerinde Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. NATO ülkeri bölgede etkin bir görev üstlenen Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Son olarak Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik itiraflar geldi.
BAKIŞLAR DEĞİŞTİ
Yunan parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuşan Bakan Panayiotopulos, "Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" dedi.