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    • 15.04.2022 09:27
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    • 15.04.2022 09:27
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    Yunan Savunma Bakanı: Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil

    Rusya-Ukrayna savaşında barış için Başkan Erdoğan'ın temasları dünyanın gündeminde! İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesiyle birlikte NATO, Türkiye'nin bölgede ne kadar etkin bir görev aldığını vurguladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO içinde Türkiye’ye bakışın değiştiğini söyleyerek, “Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil” dedi.

    Yunan Savunma Bakanı: Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil

    Rusya-Ukrayna savaşı 34'üncü gününe girerken, müzakereler İstanbul'a taşınmıştı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, kritik zirveden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, tarafların sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi, dünyanın müjdeli haber beklediğini belirtmişti.

    TÜRKİYE ETKİSİ

    Başkan Erdoğan'ın temaslarıyla dünyanın yakından takip ettiği müzakere görüşmelerinde Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. NATO ülkeri bölgede etkin bir görev üstlenen Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Son olarak Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik itiraflar geldi.

    BAKIŞLAR DEĞİŞTİ

    Yunan parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuşan Bakan Panayiotopulos, "Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" dedi.

        MEVCUR DURUMU UNUTAMAYIZ

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri NATO'nun, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini satın alması gibi bazı konuları görmezden geldiğini öne süren Panayiotopulos, "İttifakın ne yapacağı kendi bileceği iş. Elbette biz itirazlarımızı, çekincelerimizi savunmaya devam edeceğiz. Ancak NATO'daki mevcut havayı unutmamak gerek" dedi.
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