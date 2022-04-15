Yunan Savunma Bakanı: Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil

BAKIŞLAR DEĞİŞTİ

Yunan parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuşan Bakan Panayiotopulos, "Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" dedi.