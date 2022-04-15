Öğrenci akbili kaç TL oldu? Aylık öğrenci akbili kaç para? Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? İETT metro, metrobüs ve otobüs öğrenci ücretleri...

Son dakika haberine göre, İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenci akbil fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? Öğrenci akbili kaç TL oldu? Aylık öğrenci akbili kaç para? İşte merak edilenler!