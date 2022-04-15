Metroda kadınlara bıçak çekmişti! Metro saldırganın ifadesi bilirkişi raporunda çürüdü





Hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunması yaptı.