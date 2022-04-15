Metroda kadınlara bıçak çekmişti! Metro saldırganın ifadesi bilirkişi raporunda çürüdü

İstanbul'da 24 Kasım 2021 günü Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik elindeki bıçakla hakaret ve tehdit içerikli sözler söyleyip saldıran Emrah Yılmaz tutuklandı.
Hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunması yaptı.
YALAN BEYANI ORTAYA ÇIKTI
Bunun üzerine mahkeme metro içindeki kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilmesini istedi. Bilirkişinin hazırladığı ve rapor sanık Emrah Yılmaz'ın savunmasının aksini gözler önüne serdi. Kare kare o anları anlatan bilirkişi, sanığın elinde bulunan bıçakla mağdurların üzerine doğru yürüdüğünü, bu esnada aralarında geçen diyaloglara yer verdi.