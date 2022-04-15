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    • Güncel
    • 15.04.2022 14:08
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    • 15.04.2022 14:08
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    Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

    Başkan Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyorum. Asırlardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen ülkemiz, barış ve güven yurdu olmaya devam etmektedir. Toplumumuzun tüm zenginlikleriyle ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli gücümüz olacaktır. Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

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