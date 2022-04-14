Son dakika: Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında, 'Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklifin maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, muhalefet partileri eleştirilerini sürdürdü. CHP'nin, avukatların staj yapmasına ilişkin düzenlenen madde üzerinde verdiği önergeler ise reddedildi. Yapılan konuşmaların ardından, kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.



Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Hakim ve savcılar ile adaylar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, avukatlık staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecek. Ayrıca birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

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