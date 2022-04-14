Antalya’da deprem son dakika! SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD KANDİLLİ! Antalya Kaş’ta deprem mi oldu?

Antalya'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte merak edilen detaylar...
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Antalya Kaş'ta, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 16.36'da gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.14 16:36:10 35.5358 29.9880 11.1 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2022.04.14 16:02:09 36.9085 27.7737 19.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.14 15:43:11 38.2983 38.7867 17.0 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 15:33:09 40.9925 40.2987 0.0 -.- 2.4 -.- ESKIPAZAR-OF (TRABZON) İlksel