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    • 14.04.2022 16:55
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    • 14.04.2022 16:58
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    Antalya'da deprem son dakika! SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD KANDİLLİ! Antalya Kaş'ta deprem mi oldu?

    Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin şiddetine ve derinliğine ilişkin açıklama geldi. Peki, Antalya Kaş'ta deprem mi oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Antalya’da deprem son dakika! SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD KANDİLLİ! Antalya Kaş’ta deprem mi oldu?

    Antalya'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte merak edilen detaylar...

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

    Antalya Kaş'ta, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 16.36'da gerçekleşti.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.04.14 16:36:10 35.5358 29.9880 11.1 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
    2022.04.14 16:02:09 36.9085 27.7737 19.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2022.04.14 15:43:11 38.2983 38.7867 17.0 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2022.04.14 15:33:09 40.9925 40.2987 0.0 -.- 2.4 -.- ESKIPAZAR-OF (TRABZON) İlksel


        2022.04.14 15:26:56 39.5143 27.8738 17.2 -.- 1.5 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel
        2022.04.14 14:53:19 38.5452 31.9018 9.4 -.- 1.7 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
        2022.04.14 14:15:34 36.1655 33.5473 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
        2022.04.14 14:08:43 40.4885 34.7375 4.5 -.- 2.5 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel
        2022.04.14 13:55:05 38.3022 38.8683 6.4 -.- 2.6 2.7 CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel


        2022.04.14 13:19:52 36.8988 27.7693 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.14 13:09:07 38.3007 38.8247 5.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.04.14 12:55:21 35.3543 34.7073 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
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        Haberler Güncel Antalya'da deprem son dakika! SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD KANDİLLİ! Antalya Kaş'ta deprem mi oldu?
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