Başkan Erdoğan ve Bakan Hulisi Akar Yüksekova'da Mehmetçik ile iftar yaptı





BAŞKOMUTAN'DAN SINIRA SÜRPRIZ ZİYARET

Erdoğan iftar sonrası Yüksekova'da bir baklavacıya uğradı. Burada vatandaşların çay ikramını kırmayarak onlarla sohbet etti.

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