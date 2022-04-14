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    Başkan Erdoğan ve Bakan Hulisi Akar Yüksekova'da Mehmetçik ile iftar yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Hulisi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı kahramanlarını ziyaret etti. Birlikte iftar yaptı...

    Mehmetçik ile iftar

    Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.



    BAŞKOMUTAN'DAN SINIRA SÜRPRIZ ZİYARET
    Erdoğan iftar sonrası Yüksekova'da bir baklavacıya uğradı. Burada vatandaşların çay ikramını kırmayarak onlarla sohbet etti.

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