Bakan Yanık nakdi yardım miktarını açıkladı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım programlarıyla destek olduklarını belirten Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğinden Elektrik Yardımına, Barınma Yardımından Sosyal Ekonomik Destek'e, Evde Bakım Yardımından Genel Sağlık Sigortası Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.
Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten Bakan Yanık, Mart ayı içerisinde gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere Mart ayı içerisinde yaklaşık 231 milyon TL Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti.
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik Şubat ayında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinin ilk ödemelerinin de başladığını belirterek 80,5 Milyon TL ödeme yaptıklarını ifade etti.
Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 2,6 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,8 milyon TL'lik hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik" dedi.
ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE DESTEKLENİYOR
Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 653 Milyon TL engelli aylığını, 836 Milyon TL yaşlı aylığını ve 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Mart ayı içerisinde ailelerimize toplamda 236 milyon TL destekte bulunduk."