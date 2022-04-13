Bakan Yanık nakdi yardım miktarını açıkladı

ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE DESTEKLENİYOR

Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 653 Milyon TL engelli aylığını, 836 Milyon TL yaşlı aylığını ve 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Mart ayı içerisinde ailelerimize toplamda 236 milyon TL destekte bulunduk."