Türkiye'nin 2053 için "yol" haritası belli oldu! 30 yılda birçok proje hayata geçirilecek

Bu süreçte ana hedeflerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak. Devreye alınacak projelerle "kesintisiz ve konforlu" ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor.
Pazar ekonomilerinin etkisiyle giderek ekonomisi büyüyen ve zenginleşen Türkiye'de yolcu ve yük taşıma talebinin güvenli, konforlu ve zamanında karşılanma isteğinin bu yatırımlarla karşılanması öngörülüyor.
Çalışmalar kapsamında, bölünmüş yol yapımı, ağır taşıt trafiği yüksek güzergahların bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması ve geometrik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.
HEM GÜVENLİK HEM KONFOR ARTIYOR
Yeni strateji ve gerçekleştirilen kara yolu altyapı yatırımlarıyla yollardaki hizmet seviyesi, seyahat konforu ve trafik güvenliği artırılıyor.