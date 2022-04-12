Türkiye'nin 2053 için "yol" haritası belli oldu! 30 yılda birçok proje hayata geçirilecek

Bu süreçte ana hedeflerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak. Devreye alınacak projelerle "kesintisiz ve konforlu" ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor.

Pazar ekonomilerinin etkisiyle giderek ekonomisi büyüyen ve zenginleşen Türkiye'de yolcu ve yük taşıma talebinin güvenli, konforlu ve zamanında karşılanma isteğinin bu yatırımlarla karşılanması öngörülüyor.