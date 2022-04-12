Kar yağışı yurdu terk etmedi! Meteoroloji 13 Nisan hava durumu raporunda il il saat saat kar yağışı için uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı