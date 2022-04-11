Whatsapp çöktü mü? 11 Nisan Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.

DEPOLAMA ÖZELLİĞİ

Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.