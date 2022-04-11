Whatsapp çöktü mü? 11 Nisan Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananlar son dakikalarda çeşitli problemler yaşıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp bağlantı ve mesaj gitmiyor sorunu nedir? İşte detaylar...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal ağ platformu WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.