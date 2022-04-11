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    • 11.04.2022 18:38
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    Whatsapp çöktü mü? 11 Nisan Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

    WhatsApp çöktü mü sorusu milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Mesajlaşma uygulamasında sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden diğer kullanıcılara bildiriyor. Bu bağlamda konu hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. Peki, Whatsapp çöktü mü? 11 Nisan Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Whatsapp çöktü mü? 11 Nisan Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananlar son dakikalarda çeşitli problemler yaşıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp bağlantı ve mesaj gitmiyor sorunu nedir? İşte detaylar...

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Sosyal ağ platformu WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

    MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ

    Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.

    MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.

    DEPOLAMA ÖZELLİĞİ

    Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.

        İKİ CİHAZ

        Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.

        SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

        Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.

        WHATSAPP HAKKINDA

        WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

        2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir
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        Haberler Güncel Whatsapp çöktü mü? 11 Nisan Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?
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