Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Filistinli kadının İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı

Açıklamada "Herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.