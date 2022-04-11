Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2022 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 16:50
    ABONE OL

    Başkent'te kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı

    Başkent'te son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 606 bin adedi dolu olmak üzere 4 milyon 41 bin makaron, 2 bin 976 adet elektronik/muhtelif eşya, 2 bin 255 adet cinsel içerikli ilaç, 2 bin 194 adet sahte bandrol, bin 800 paket kaçak sigara, 72 litre sahte alkollü içki, 21 adet cep telefonu, 2 adet araç, 1 adet araç motoru ve 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

    Başkent’te kaçakçılık operasyonu: 27 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda 606 bin adedi dolu olmak üzere 4 milyon 41 bin makaron, 2 bin 976 adet elektronik/muhtelif eşya, 2 bin 255 adet cinsel içerikli ilaç, 2 bin 194 adet sahte bandrol, bin 800 paket kaçak sigara, 72 litre sahte alkollü içki, 21 adet cep telefonu, 2 adet araç, 1 adet araç motoru ve 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’un yanı başında kar yağışı başladı!
    Haberler Güncel Başkent'te kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı
        SON DAKİKA