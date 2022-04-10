Adana Kozan'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan toprağa verildi

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Düziçi ilçesine götürülen Avan'ın naaşı, Uzun Banı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Helallik alınması sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na götürüldü.
Buradaki törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.