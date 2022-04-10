Başkan Erdoğan'ın iftar konuğu olduğu öğrenci Abdullah Ünal ilk kez konuştu: Z kuşağının dilinden anlıyor

ESPRİLERİYLE ORTAMI ISITTI

Keskin ''Kapıdan girerken biz çok gergindik. Onu bugüne kadar sadece televizyonda görmüştük. İlk kez yüz yüze gelecektik ve birlikte yemek yiyecektik. Ama kapıdan girer girmez bize olan samimiyetini yaptığı esprisi ile hissettik ve rahatladık. Yanında gayet rahat konuştuk. Mesela terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" dedi.

Keskin, Başkan Erdoğan'ın esprili kişiliğine de dikkat çekerek "Kapıdan girerken terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" ifadelerini kullandı.