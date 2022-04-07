Türker Ertürk’ün skandal ifadeleri yeniden gündemde: İktidarı düşüremezsek uluslararası girişimler yapılacak

Alınan kararların içeriğinin bundan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir." ifadelerine yer verildi.

TÜRKER ERTÜRK'ÜN SKANDAL SÖZLERİ

CHP'ye yakın isimler RTÜK'ün kararını eleştirirken sosyal medyada geçtiğimiz yıl KRT'de yayına katılan CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün bir videosu yeniden gündeme geldi.

Bir kullanıcının "Ceza aldık diye ağlayan TELE 1, KRT gibi TVler bakın nasıl yayın yapıyor" ifadeleriyle paylaşılan videoda Türker Ertürk'ün KRT ekranlarında açıkça darbe ve dış müdahale çağrısı yaptığı görüldü.

"İKTİDARI DÜŞÜREMEZSEK TÜRK HALKINI CEZALANDIRMAK İÇİN ULULASLARARASI GİRİŞİMLER YAPILACAK"

Türker Ertürk şu skandal ifadeleri kullandı:

"Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak."

TEPKİ ÇEKTİ

Türker Ertürk'ün skandal sözleri büyük tepki çekti.

"SORSAN "ATATÜRKÇÜLÜĞÜ" DE KİMSEYE BIRAKMAZ"

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna Ertürk'ün videosunu paylaşıldığı videoyu alıntılayarak, "Eğer biz bu iktidarı düşüremezsek, Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak!" diyebilen bir Tuğamiral emeklisi. Yazık! Halkı emperyalistlerin ihtiyaçlarını karşılamaya davet ettiğinin farkında bile değil. Sorsan "Atatürkçülüğü" de kimseye bırakmaz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

TÜRKER ERTÜRK'ÜN SİCİLİ KABARIK

Son olarak 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride Türker Ertürk'ün ismi de yer almıştı. Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.

İşte o skandallardan bazıları;

Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açıktan destek veriyor.