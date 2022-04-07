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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.04.2022 00:53
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    • 08.04.2022 01:14
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    Türker Ertürk'ün skandal ifadeleri yeniden gündemde: İktidarı düşüremezsek uluslararası girişimler yapılacak

    Halk TV, Tele1 ve KRT gibi CHP'nin televizyonlarına bir yayın yasağını ihlal etmeleri sonrası RTÜK tarafından ceza uygulandı. CHP'ye yakın isimler tarafından karar eleştirilirken sosyal medyada, geçtiğimiz yıl KRT'de yayına katılan CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün bir videosu yeniden gündeme geldi. Türker Ertürk'ün "Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak." ifadelerini kullandığı görülürken skandal sözler büyük tepki çekti.

    Türker Ertürk’ün skandal ifadeleri yeniden gündemde: İktidarı düşüremezsek uluslararası girişimler yapılacak

    Cumrhuriyet Halk Parili Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün imza attığı bir skandal yeniden gündeme geldi.

    RTÜK'ÜN KESTİĞİ CEZA SONRASI YENİDEN GÜNDEM OLDU
    Halk TV, Tele1 ve KRT gibi CHP'nin televizyonlarına bir yayın yasağını ihlal etmeleri sonrası RTÜK tarafından ceza uygulandı.

    RTÜK'ten yapılan açıklamada, Palandöken'deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını Halk TV'nin 7, KRT'nin 22 ve Tele1'in 3 kez ihlal ettiği bildirilen açıklamada, RTÜK'ün yasal görevinin mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamak olduğu anımsatıldı.

    Alınan kararların içeriğinin bundan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir." ifadelerine yer verildi.

    TÜRKER ERTÜRK'ÜN SKANDAL SÖZLERİ
    CHP'ye yakın isimler RTÜK'ün kararını eleştirirken sosyal medyada geçtiğimiz yıl KRT'de yayına katılan CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün bir videosu yeniden gündeme geldi.

    Bir kullanıcının "Ceza aldık diye ağlayan TELE 1, KRT gibi TVler bakın nasıl yayın yapıyor" ifadeleriyle paylaşılan videoda Türker Ertürk'ün KRT ekranlarında açıkça darbe ve dış müdahale çağrısı yaptığı görüldü.

    "İKTİDARI DÜŞÜREMEZSEK TÜRK HALKINI CEZALANDIRMAK İÇİN ULULASLARARASI GİRİŞİMLER YAPILACAK"
    Türker Ertürk şu skandal ifadeleri kullandı:
    "Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak."

    TEPKİ ÇEKTİ
    Türker Ertürk'ün skandal sözleri büyük tepki çekti.

    "SORSAN "ATATÜRKÇÜLÜĞÜ" DE KİMSEYE BIRAKMAZ"
    Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna Ertürk'ün videosunu paylaşıldığı videoyu alıntılayarak, "Eğer biz bu iktidarı düşüremezsek, Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak!" diyebilen bir Tuğamiral emeklisi. Yazık! Halkı emperyalistlerin ihtiyaçlarını karşılamaya davet ettiğinin farkında bile değil. Sorsan "Atatürkçülüğü" de kimseye bırakmaz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    TÜRKER ERTÜRK'ÜN SİCİLİ KABARIK
    Son olarak 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride Türker Ertürk'ün ismi de yer almıştı. Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.

    İşte o skandallardan bazıları;
    Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açıktan destek veriyor.


    Türker Ertük'ün de imzasının olduğu skandal bildiriden bir kesit

        TÜRKER ERTÜRK, MİRAÇ KANDİLİ'NDEN RAHATSIZ OLDU
        Emekli tuğamiral Türker Ertürk; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

        ERTÜRK: "DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!"
        Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

        Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu.

        Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.


        DAVUT ALA, 7 KURŞUNLA VURULDU, KIŞLASINI DARBECİ ASKERLERE TESLİM ETMEDİ
        3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde kışlasını darbecilere teslim etmemişti.

        15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.

        Olay gecesi, polislerin lojmandan çıkışlara izin vermemesine rağmen bir yolunu bulup dışarı çıkan Davut Ala, çeşitli zorlukların üstesinden gelerek kışlasına gitmeyi başardı. Burada önce darbe yanlısı askerleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden Ala, bazıları üzerinde etkili oldu.

        Bununla yetinmeyen Davut Ala, teslim olmamakta direnen FETÖ mensuplarına karşı kahramanca çatışmaya girdi. Vatan uğrunda vücudunun farklı yerlerine 7 kurşun isabet etmesine rağmen darbecilere boyun eğmeyen Ala, "sancağı" düşürmeyerek kışlasını teslim etmedi.



        ERTÜRK: "MUSEVİLERİN HAMURSUZ BAYRAMLARINI KUTLARIM"
        Türker Ertürk; 3 Nisan 2021 Twitter'daki resmi hesabından Musevilerin bayramını kutladı ve "Musevilerin Hamursuz bayramlarını kutlarım" dedi.

        ŞAHİN: "BÜTÜN MESELE BU..."
        Gazeteci-yazar Zafer Şahin, Türker Ertürk'ün eleştirdi ve "Bütün mesele bu... Bir Türk askeri Kandil mesajı yayınlarsa sorun olur... Ama emekli arkadaş Hristiyan, Yahudi, Budist ayırmadan herkesin dini bayramlarını kutlar. Rejime bir şeycikler olmaz" dedi.



            "DİN" VE "ŞEHİTLİK" VURGUSUNDAN RAHATSIZ OLDU
            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde açıklama yapmış ve "Din uğruna hayatlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimiz" ifadelerini kullanmıştı.




            Türker Ertürk, Hulusi Akar'ın söz konusu açıklamasından rahatsız oldu ve "Din uğruna savaşmak ve ölmek gibi bir mesaj vermeye çalışmanın anlamı nedir?" iddiasında bulundu.



            "PYD'NİN LAİK YAPISINI BİLİYORUZ"
            Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açık destek vermiş ve "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi gerçekleştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olacağı Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin sonunda" ifadelerini kullanmıştı.

            THKP/C ACİLCİLER GRUBU ELEBAŞI MİHRAÇ URAL'LA BİRLİKTE
            Türker Ertürk ayrıca Reyhanlı katliamının emrini veren THKP/C Acilciler Grubu elebaşı Mihraç Ural'la samimi pozları ile gündeme gelmişti.
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            Kasaba doktoru
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