SON DAKİKA: Askerlere yeni haklar! Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli erbaşlara belli şartları taşımak şartıyla, uzman erbaş olma hakkı tanınması ile; askeri öğrenci, er ve erbaşların sigorta kapsamını aşan sağlık giderlerinin kurumları tarafından karşılanması gibi hükümlerin bulunduğu yasal düzenlemeye gidiyor.
MSB'NİN YETKİSİNDE
Silahlı Kuvvetler mensuplarının kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara, bundan sonra Genelkurmay Başkanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Bu düzenleme Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı kapsayamayacak.