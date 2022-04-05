SON DAKİKA: Askerlere yeni haklar! Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılıyor

Hastalanan öğrencilerle, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalı sayıldıkları süre içerisinde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sonucunda muayene veya yatarak tedavileri sürecine gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme ve fizyoterapi uygulamalarında sağlık hizmeti bedeli üzerinde oluşan fiyat farkı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak. Bu süre zarfındaki yol giderleri de aynı biçimde ödenecek.