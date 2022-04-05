📜5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajları, sözleri, kutlama mesajları 2022! 💼 Sevgiliye, eşe, dosta Avukatlar günü için güzel kısa - uzun sözler!

AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.