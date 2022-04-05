Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.04.2022 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 09:27
    ABONE OL

    📜5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajları, sözleri, kutlama mesajları 2022! 💼 Sevgiliye, eşe, dosta Avukatlar günü için güzel kısa - uzun sözler!

    5 Nisan 2022 Avukatlar Günü mesajları! Yargısal alanda hak ve hukuk kavramlarının koruyucusu niteliğine sahip olan avukatlarımız için 5 Nisan 2022 tarihinde Avukatlar Günü kutlanıyor. Avukatlar Günü'nün gelmesiyle birlikte hukuk sisteminin olmazsa olmaz öğesi olan avukatlarımızın gününü kutlamak ve tebrik etmek üzere Avukatlar Günü mesajları arayışına tüm hızıyla başlandı. Avukatlarımızı bu özel günde hatırlamak ve onlara ne kadar değerli olduklarını gösterebilmek adına yoğun bir şekilde araştırma konusu haline gelen kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    📜5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajları, sözleri, kutlama mesajları 2022!

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Nisan 2022 tarihinde Avukatlar Günü kutlanıyor. Adaletin savunucusu ve temsilcisi ünvanıyla görevini icra eden avukatlarımıza bu özel günde kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz. En yeni ve anlamlı Avukatlar günü kutlama/tebrik mesajlarını sizin için hazırladık.

    AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.

    AVUKATLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

    Haklının yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

        Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun.

        Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

        Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

        * Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ukraynalı mülteci kadınlara iğrenç fuhuş tuzağı!
        Haberler Güncel 📜5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajları, sözleri, kutlama mesajları 2022! 💼 Sevgiliye, eşe, dosta Avukatlar günü için güzel kısa - uzun sözler!
            SON DAKİKA