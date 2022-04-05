Fırsatçıların yeni tezgahı! Gıda fiyatları neden yüksek? Türkiye'de "Enflasyonist ahlaksızlıkla" baş edilmeye çalışılıyor

Hükümetin birbiri ardına açıkladığı KDV indirimleri tüketicileri sevindirirken; fırsatçılar da yine harekete geçti, fiyatları şişirdi. Temel ihtiyaç ürünlerinde yürürlüğe giren indirim öncesi bazı marketler ve üreticiler, ürünlerde zamları devreye aldı.
BİR SEKTÖRDE HIZ KESEN TEZGAH BAŞKA BİR YERDE AÇILIVERİYOR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Siyaset kurumu meselenin üstüne üstüne gittiğinde, bir sektörde hız kesen piyasa tezgahı bir başka yerde açılıveriyor." ifadelerini kullandı.
İşte Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;
Muhtelif izlerin öylesine birbirine karıştığı bir dönemdeyiz ki... Hangi tespiti paylaşsanız, olup biteni izahta bir yanı eksik kalıyor. Bakınız, enflasyonun yükseldiği, hayat pahalılığının derinden hissedildiği bir sırada, böyle bir konuyu ele almaya yanaşan pek az bulunur. Her gün her dakika kendi gerçekliğini yaşayan buna karşın belli kişi ve kurumların zıt örnekler olarak sunulduğu ortamda, öteki ile sürekli kıyaslama yaparak sinirleri gerilen geniş kitleleri, sağduyu ve soğukkanlılıkla düşünmeye davet etmek kolay değildir. Ama gereklidir.
Evet, dün açıklanan TÜFE yüzde 61.1, ÜFE yüzde 114.97 seviyesindedir. Unutmayalım, 2005 yılında bu ülkede TÜFE 7.7; ÜFE 2.6 idi. 2012'de TÜFE yüzde 6.1, ÜFE 2.4'ye inmişti.
Yani... Ülkenin karşılaştığı sorunların farkında olan, inisiyatif alan, arkasında halk desteği bulunan bir hükümet, iç ve dış şartları gözeterek ve birlikte yöneterek, enflasyonu tek haneye indirebilir. Daha önce indirmiştir de. Hatta 2018'deki büyük kur şokundan sonra, yenilenen ekonomik programın ilk yılında enflasyon kontrol altına alınmıştır. Öyle ki 2018'de yüzde 20.3 olan TÜFE yüzde 11.8'e, yüzde 33.6 olan ÜFE ise yüzde 7.3'e çekilebilmiştir.
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Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun belirgin nedenleri söz konusu.
Birincisi, Türkiye Ekonomi Programına karşı bitip tükenmek bilmeyen direnç ve bu yolla iktidarı zorlama arayışı!
İkincisi, hampetrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki şoke edici tırmanış.
Üçüncüsü, pandemi travması ile küresel sistemik ve sıcak savaşların ülkeleri daha fazla ürün ve gıda stoklamaya teşvik etmesi.
Dördüncüsü, emtia ve ara malı fiyatlarındaki artışlara eşlik eden ekstra navlun maliyetleri.
Beşincisi, Türkiye'ye özgü stokçuluk, fırsatçılık ve haksız kazanç hırsı.