Fırsatçıların yeni tezgahı! Gıda fiyatları neden yüksek? Türkiye'de "Enflasyonist ahlaksızlıkla" baş edilmeye çalışılıyor

Evet, dün açıklanan TÜFE yüzde 61.1, ÜFE yüzde 114.97 seviyesindedir. Unutmayalım, 2005 yılında bu ülkede TÜFE 7.7; ÜFE 2.6 idi. 2012'de TÜFE yüzde 6.1, ÜFE 2.4'ye inmişti.



Yani... Ülkenin karşılaştığı sorunların farkında olan, inisiyatif alan, arkasında halk desteği bulunan bir hükümet, iç ve dış şartları gözeterek ve birlikte yöneterek, enflasyonu tek haneye indirebilir. Daha önce indirmiştir de. Hatta 2018'deki büyük kur şokundan sonra, yenilenen ekonomik programın ilk yılında enflasyon kontrol altına alınmıştır. Öyle ki 2018'de yüzde 20.3 olan TÜFE yüzde 11.8'e, yüzde 33.6 olan ÜFE ise yüzde 7.3'e çekilebilmiştir.

***

Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun belirgin nedenleri söz konusu.

Birincisi, Türkiye Ekonomi Programına karşı bitip tükenmek bilmeyen direnç ve bu yolla iktidarı zorlama arayışı!

İkincisi, hampetrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki şoke edici tırmanış.

Üçüncüsü, pandemi travması ile küresel sistemik ve sıcak savaşların ülkeleri daha fazla ürün ve gıda stoklamaya teşvik etmesi.

Dördüncüsü, emtia ve ara malı fiyatlarındaki artışlara eşlik eden ekstra navlun maliyetleri.

Beşincisi, Türkiye'ye özgü stokçuluk, fırsatçılık ve haksız kazanç hırsı.