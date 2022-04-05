Başkan Erdoğan diploması trafiğine tam gaz devam etti!





KILIÇASLAN AİLESİYLE İFTAR YAPTILAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü iftarında Ümraniye'de oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. Erdoğan çifti, iftar öncesi 3 çocuklu aile ile sohbet etti.

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