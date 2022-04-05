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    Başkan Erdoğan diploması trafiğine tam gaz devam etti!

    Başkan Erdoğan diploması trafiğine tam gaz devam etti! Almanya Başbakanı Scholz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü.

    Diplomasi trafiği

    Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.



    KILIÇASLAN AİLESİYLE İFTAR YAPTILAR
    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü iftarında Ümraniye'de oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. Erdoğan çifti, iftar öncesi 3 çocuklu aile ile sohbet etti.

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