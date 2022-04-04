TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den KDV indirimi açıklaması

Ürünlerin zincir marketlerin tekelinden çıkması gerektiğini belirten Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 bin tane mağazası olan bir insan fiyat indirir mi? Her ilde fiyat birlikteliği oluyor. Rekabet unsuru doğuracak işletmelerin çoğalması gerekiyor. Yoksa tek başına bunların eline bırakırsanız 10 bin mağazası olanda 10 binlerce teneke yağ olur, şeker olur. Hem piyasada sıkıntı hem de fiyat artırımına sebep olur. Bunun için bir an evvel bu konuda önlem alınması lazım. Mutlak ve mutlak Perakende Yasası'nın çıkarılması lazım. Ayakkabı mevsimi ayakkabı satacaksınız, okullar açılacak kırtasiye malzemesini satacaksınız, birçok ürünü tekelinize alacaksınız ondan sonra gıda maddesi fiyatları düşecek diye bekleyeceksiniz. Mümkün değil. Tarladan bedavaya da alsa size daha pahalıya satmak için mücadele veren zincir mağazalarla mutlaka Perakende Yasası'nı çıkarıp, mücadele etmek lazım. Yoksa fiyatların düşmesini beklemek hayal olur."