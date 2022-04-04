TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den KDV indirimi açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat indirimi sağlayabilmek için Perakende Yasası'nın çıkması gerektiğini belirtti.
Palandöken, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması için geldiği Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Marketlerdeki fiyat artışlarına değinen Palandöken, gerek salgın sonrası gerekse Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatlarda ciddi bir yükselme gözlendiğini ifade etti.
Devletin, vatandaşı ezdirmemek amacıyla önemli uygulamalar hayata geçirdiğini anlatan Palandöken, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e, zorunlu tüketimde deterjan, çocuk bezleri, havlu kağıtları gibi ürünlerde de yüzde 18'den yüzde 8'e indiğini anımsattı.
Bir taraftan ise elektrik, doğal gaz, benzin, mazot, LPG ücretlerine de sık sık zam geldiğini aktaran Palandöken, "Vatandaş, 'Devlet elini bu kadar taşın altına koyuyor, KDV indirimleri yapıyor, biz niye hissetmiyoruz?' diyor." ifadesini kullandı.
Vatandaşın indirimlerden yararlanmama sıkıntısı çektiğini dile getiren Palandöken, bu açıdan bölgesel üretimin artırılması gerektiğini söyledi.
Her havzada yetiştirilebilen ürünlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bu durumun hem ülke ekonomisine hem de ürünlerin organik olmasına katkı sağlayacağını bildirdi.
Palandöken, köy kent projelerinin verimliliğini artıracak bir model oluşturulması gerektiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: