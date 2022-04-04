Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hattında sona doğru! Yüzde 98'i tamam! 4 ay içinde açılacak

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Karaismailoğlu, "Nasıl ki İstanbul havalimanı ile bu eşsiz metropolümüzü dünyanın aktarma merkezi haline getirdiysek, şehir içini de raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını daha hızlı, ekonomik, çevreci ve konforlu hale getirmek için 7/24 çalışıyoruz. Ülkemizde raylı sistem ve demiryolu çalışmalarında seferberlik ilan ettik. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki ulaştırma yatırımları için 1 trilyon 337 milyar üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarda demir yollarımız 272 milyar lira ile ön sıralarda yer almakta. Türkiye'mizi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı yüksek hızlı tren işleticisi ülke yaptık. Marmaray'dan bu güne kadar 600 milyonun üzerinde yolcu taşındı. 30 Mart 2022'de Marmaray'dan tam 616 bin kişi seyahat etti. Günde 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. Avrasya tünelinden ise bugüne kadar tam 81 milyon araç geçti. Günlük 60 bin araç Avrasya tünelini kullanmakta. İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizin için çok önemli" ifadelerini kullandı.