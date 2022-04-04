Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hattında sona doğru! Yüzde 98'i tamam! 4 ay içinde açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı İstanbul Havalimanı Metroları kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Karaismailoğlu, "Nasıl ki İstanbul havalimanı ile bu eşsiz metropolümüzü dünyanın aktarma merkezi haline getirdiysek, şehir içini de raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını daha hızlı, ekonomik, çevreci ve konforlu hale getirmek için 7/24 çalışıyoruz. Ülkemizde raylı sistem ve demiryolu çalışmalarında seferberlik ilan ettik. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki ulaştırma yatırımları için 1 trilyon 337 milyar üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarda demir yollarımız 272 milyar lira ile ön sıralarda yer almakta. Türkiye'mizi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı yüksek hızlı tren işleticisi ülke yaptık. Marmaray'dan bu güne kadar 600 milyonun üzerinde yolcu taşındı. 30 Mart 2022'de Marmaray'dan tam 616 bin kişi seyahat etti. Günde 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. Avrasya tünelinden ise bugüne kadar tam 81 milyon araç geçti. Günlük 60 bin araç Avrasya tünelini kullanmakta. İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizin için çok önemli" ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde 12 şehirde hizmet veren 811 kilometre raylı sitem hattının 312 kilometresi ulaştırma bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığımızda halen devam eden 14 ayrı projeyle 185 kilometre raylı sistem hattı bulunmaktadır. Biz halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup algı operasyonuyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanımıza giren işlerden imtina edip yükü başkalarına atmıyoruz. Bozulan otobüsler, bitirilemeyen metro hatları, yenilenemeyen yollar. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü'ne, karşı çıktılar. Bu gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadık" diye konuştu.