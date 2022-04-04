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    • 05.04.2022 08:58
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    Aprilin 5'inde ne olur?🌾Aprıl Beş (5) nedir, ne zaman, hangi gün? Son kış günleri denilen Abrul Beşi'nde havalar soğur mu?

    Aprılın Beş'i hakkında aramalar hız kazandı. Aprılın beşi eski insanların tabiatı gözlemleyerek binlerce yıldır oluşturduğu doğa takviminde bir aydır. Türkçedeki adı Nisan Avrupa dillerindeki adı April’dir. Peki, Aprıl Beş (5) nedir, ne zaman, hangi gün? Aprilin 5'inde ne olur? Son kış günleri denilen Abrul Beşi'nde havalar soğur mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🌾Aprıl Beş 5 nedir, ne zaman, hangi gün? Aprilin 5’inde ne olur? Son kış günleri denilen Abrul Beşi’nde havalar soğur mu?

    Aprıl Beş (5) nedir, ne zaman?

    13- 14 Nisan günlerine rastlayan "Mart Otuzu" da 'Mart Dokuzu', 'Dokuzun Dokuzu' ya da 'Mart Otuzu' sözü ile sayılı günlerden kabul edilir. 18 Nisana rastlayan sayılı güne "Aprıl Beş" denir. Halk arasında "Kork Aprılın Beşin'den, camızı ayırır eşinden, hele hele on beşinden" sözleri ile bu günlerin tehlikesi belirtilir.

    Aprılın beşinde tohum ya elde olmalıdır ya da yerde. Zira tohum, önceden ekilmiş ve filizlenmiş ise muhakkak soğuk alır. "Aprılın Beşinin Beşi" ve "Sitte-i Sevr" (Güneş'in boğa burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalarıyla meşhur altı gün) de soğuk yapan korkulu günlerden olup 21-26 Nisan günlerine denk gelir. Nihayet 6 Mayıs Hıdrellez (Hızır-İlyas) gününe gelindiğinde artık tam olarak bahar gelmiş demektir. Bu günlerde kırlara gidilir, "dazdazlar" (bir çeşit piknik) kurulur ve eğlenceler düzenlenir.

    ABRUL'UN 5'İ

    Abrul'un beşinden önce fırtınalı günler olan Cemreler ve Mart Dokuzları gelir.

    Eskilerin kendilerine has ay, yıl hesabında takvimi 13 gün önden gelirdi. Ayların ismi başkaydı, kış soğuklarına Zemheri Şubat ayına Gücük ay, Nisan'a Abrul derdi.

        Kork Aprilin Beşinden Öküzü Ayırır Eşinden Atasözünün Anlamı ( TDK ) Nedir?

        Bu atasözünün anlamı ise; Nisan ayının ilk haftasında çift sürmekte olan iki öküzü bile ayıracak kadar soğuk ve fırtınalı hava olacağı şeklinde anlatılmaktadır.

        Kork Aprilin Beşinden Öküzü Ayırır Eşinden Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

        Bu atasözü cümle içinde; ' Hava o kadar soğuk ki bana kork aprilin beşinden öküzü ayırır eşinden sözünü hatırlattı. ' şeklinde kullanılabilir.
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        Haberler Güncel Aprilin 5'inde ne olur?🌾Aprıl Beş (5) nedir, ne zaman, hangi gün? Son kış günleri denilen Abrul Beşi'nde havalar soğur mu?
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