Başkan Erdoğan gıdadaki fırsatçılar için net mesaj verdi: Vicdansızlara acımayacağız

Başkan Erdoğan, 16 ilin geçiş noktasında bulunan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılışını gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verdi:

Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir.

Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık.

Bu yıl da elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız.

Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız.