Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süreçte, santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin temeli atıldı, inşaat lisansı alınan dördüncü ünitede ise tam ölçekli inşaat çalışmaları için hazırlıklar başladı.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.
Çalışmalar proje sahasının tamamında hızla ilerlerken, 26 Ağustos 2019'da inşaat lisansının alınması ve gerekli hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlandı.
Her iki ünitede de çalışmaların aynı anda devam ettiği projede, inşaat lisansı 13 Kasım 2020'de alınan üçüncü güç ünitesine ilk beton ise 10 Mart 2021'de yine Erdoğan ve Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle döküldü.
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin inşasına yönelik lisanslama süreci, dördüncü ve son ünitesinin Ekim 2021'de inşaat lisansının alınmasıyla tamamlandı.
Üç ünitede inşaat ve montaj çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü projede, dördüncü ünite için tam ölçekli inşaat çalışmalarının başlaması için hazırlıklar devam ediyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK NGS İNŞAAT SAHALARINDAN BİRİ
Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı Akkuyu NGS, dünyanın en büyük NGS inşaat sahalarından biri olarak öne çıkıyor.
İş takvimine uygun olarak devam eden projede, yıl başından bu yana yapılan çalışmalarla birinci güç ünitesine ait iç koruma kabuğunun beşinci katmanının kurulumu tamamlandı.
Ayrıca, yine birinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattı kaynağı olarak bilinen, nükleer reaktörün boru hatları aracılığıyla buhar jeneratörleri ve sirkülasyon pompalarına bağlanacağı kaynak işlemine başlandı.