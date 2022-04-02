Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor

Üç ünitede inşaat ve montaj çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü projede, dördüncü ünite için tam ölçekli inşaat çalışmalarının başlaması için hazırlıklar devam ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK NGS İNŞAAT SAHALARINDAN BİRİ

Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı Akkuyu NGS, dünyanın en büyük NGS inşaat sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

İş takvimine uygun olarak devam eden projede, yıl başından bu yana yapılan çalışmalarla birinci güç ünitesine ait iç koruma kabuğunun beşinci katmanının kurulumu tamamlandı.

Ayrıca, yine birinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattı kaynağı olarak bilinen, nükleer reaktörün boru hatları aracılığıyla buhar jeneratörleri ve sirkülasyon pompalarına bağlanacağı kaynak işlemine başlandı.