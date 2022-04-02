Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Emniyet'in atama yönetmeliğine ilişkin flaş açıklama

Soylu, toplu yerlerde iftar yapmaların başladığını ifade ederek, "Buna ait de ayrı güvenlik önlemlerimiz var, onları da sağlıyoruz. Ramazan gecelerinde bekçilerimizin epey bir katkısı oluyor, özellikle büyükşehirlerde ve diğer şehir merkezlerinde. Onların da ayrı hem huzura katkısı var hem de şehirlerin eminliğine ve güvenliğine katkısı var." şeklinde konuştu.

Polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmasının yapıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu'da 2 yıllık, 3 yıllık şark görevlerinde düşmeler yaptık. Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak da az olmasına rağmen oralarda da 1 ve 2 yıllık, genellikle 1 istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu. Bu, attığımız adımın bir yeniliğiydi. Orada önemli bir şey daha söz konusuydu, o da şu, 2 şark vardı zaten. O 2 şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük kendi içerisinde. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık. Yine ihtiyaca yönelik yerlere elbette ki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama oraların güvenliği de bizim sorumluluğumuz içerisinde. Bütün bunu sağlayabilecek bir adımı da inşallah atacağımızı düşünüyoruz."