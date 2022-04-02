İçişleri Bakanlığından, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge! 5 ana hedef 28 alt hedef belirlendi...

KADIN KONUKEVİ SAYISI ARTTIRILACAK

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; kadın konukevlerinin sayısı arttırılacak. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır." hükmü doğrultusunda gerekli takip yapılarak, 2022 yılı içerisinde ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak.

RİSKLİ VAKALAR TAKİP EDİLECEK

Tekerrür eden ve yüksek ya da çok yüksek risk grubu içerisinde olduğu değerlendirilen vakaların birebir takibi için mahallinde ilgili kurumların temsilcilerinden risk yönetim ekibi oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Boşanma süreci devam eden veya daha önceden hakkında 6284 sayılı Kanuna göre tedbir kararı bulunan tutuklu/hükümlülerin ceza infaz kurumlarından tahliyeleri esnasında kolluk birimlerine anlık bildirimde bulunacak yeni bir veri entegrasyon sistemi oluşturulacak. Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı etkin mücadele amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde oluşturulan ve tüm kolluk birimlerinde kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt ve Risk Değerlendirme Formundan elde edilen veriler doğrultusunda risk değerlendirme parametreleri her yıl güncellenecek.

5 MİLYON ERKEĞE EĞİTİM VERİLECEK

81 ile gönderilen genelgeye göre aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak.