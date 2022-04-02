İçişleri Bakanlığından, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge! 5 ana hedef 28 alt hedef belirlendi...

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı"nı içeren genelge gönderildi. Genelgede; 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500'e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konukevi sayısının arttırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri öne çıktı.
5 ANA HEDEF, 28 ALT HEDEF BELİRLENDİ
2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 Faaliyet Planında, 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.
KADIN KONUKEVİ SAYISI ARTTIRILACAK
Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; kadın konukevlerinin sayısı arttırılacak. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır." hükmü doğrultusunda gerekli takip yapılarak, 2022 yılı içerisinde ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak.
RİSKLİ VAKALAR TAKİP EDİLECEK
Tekerrür eden ve yüksek ya da çok yüksek risk grubu içerisinde olduğu değerlendirilen vakaların birebir takibi için mahallinde ilgili kurumların temsilcilerinden risk yönetim ekibi oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.
Boşanma süreci devam eden veya daha önceden hakkında 6284 sayılı Kanuna göre tedbir kararı bulunan tutuklu/hükümlülerin ceza infaz kurumlarından tahliyeleri esnasında kolluk birimlerine anlık bildirimde bulunacak yeni bir veri entegrasyon sistemi oluşturulacak. Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı etkin mücadele amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde oluşturulan ve tüm kolluk birimlerinde kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt ve Risk Değerlendirme Formundan elde edilen veriler doğrultusunda risk değerlendirme parametreleri her yıl güncellenecek.
5 MİLYON ERKEĞE EĞİTİM VERİLECEK
81 ile gönderilen genelgeye göre aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak.
GİZLİLİK KARARLARI ANINDA UYGULANACAK
Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin ortaya konulması çalışmaları kapsamında; mağdurun korunması amacıyla alınan gizlilik kararları, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca anında uygulanacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eksiklerin tespit edilmesi amacıyla 81 il genelinde İZDES heyetleri incelemede bulunacak. İZDES heyetlerinin saha çalışması sonucunda elde edecekleri tespit, bilgi, bulgu ve değerlendirmeler uygulayıcı birimlere sunularak tedbir alınması sağlanacak. Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında; AFAD Başkanlığınca Acil Durum Planlarının hazırlanması, Göç İdaresi Başkanlığınca yabancı uyruklu kişilere farkındalık eğitimleri verilmesi ve Türkiye'deki hukuksal çerçeve konusunda bilgilendirmeler yapılmasına yönelik tedbirler de yer aldı.