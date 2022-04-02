İYİ Parti'li küfürbaz Lütfü Türkkan 'hakaret' gerekçesiyle 10 bin TL tazminat ödeyecek



Davayı kazanan İbrahim Göktuğ, avukatı Hüseyin Alp İlker ve dönemin MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Dönemin MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin onurlu il başkanlığını yaptığım süreçte yöneticimiz hatta aile üyemizden birine Lütfü Türkkan beyefendinin kendisine hakaret söylemleri olmuştu. Biz de bunun üzerine hukuki süreci başlatmıştık. Hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme kendisini para cezası ödemeye karar verdi. Biz bu parayı arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi derneklerine bağışlama kararı aldık" diye konuştu.