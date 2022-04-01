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    • 01.04.2022 21:46
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    • 01.04.2022 22:00
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    Ayasofya-i Kebir Camii, Ramazan heyecanına tanıklık ediyor: 88 yıl sonra ilk teravih

    İstanbul’da "Fethin sembolü" olarak anılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya Camii'nde bugün 88 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınıyor. Vatandaşların yoğun bir şekilde namaz kılmaya geldiği Ayasofya'da teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor.

    Ayasofya-i Kebir Camii’nde Ramazan heyecanı

    Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazanda camiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravih namazlarında cemaatinden uzak kaldı. 11 ayın sultanının coşkuyla geçirilmesini engelleyen bu mahzunluk, bu ramazanda yerini sevince bırakacak. Camiler, 1 Nisan Cuma günü yeniden teravihte cemaatiyle buluşuyor.

    AYASOFYA CAMİİ RAMAZAN HEYECANINA TANIKLIK EDİYOR
    SAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınıyor. 86 yılın ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan camide, teravih kılmanın şükrü eda edilecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacak.

    Camide, ramazan dolayısıyla bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca öğle namazından önce il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerince vaaz verilecek, cuma günleri sabah ezanından önce temcid, diğer günlerde ise sala okunacak.

    Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.

        Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu.

        Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu.

        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı.

        İstanbullular, İl Müftülüğünün ramazan ayı dolayısıyla bu yıl belirlenen "Ramazan ve Doğruluk" temasıyla düzenleyeceği bir dizi programla 11 ayın sultanını idrak edecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca kentin genelindeki 158 cami, 7/24 ibadete açık olacak.

        Kentteki 21 ilçede bulunan 291 camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilebilecek, 93 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Kent genelindeki 63 camide tefsirli mukabele programı uygulanacak. Cüz okunduktan sonra özet tefsiri yapılacak.

            ENDERUN USULÜ TERAVİH KILINACAK
            Salgın döneminde izin verilmeyen itikaf ibadeti, bu ramazan İstanbul'da 209 camide yapılabilecek. İtikaf süresince kişiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecek ve bir camide 5 kişiye kadar itikafa girilmesine müsaade edilecek.

            Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği camileri internet sitesinde paylaşan İstanbul Müftülüğü, böylece her camide farklı bir ramazan idraki ve algısının oluşmasını amaçlıyor. Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının kadim saray geleneği "enderun usulü teravih", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı sıra 34 camide uygulanacak.

            İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDA GERÇEKLEŞECEK
            Buna göre; Bağcılar'da Çiftlik Demircan Camisi'nde, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisi'nde, Beylikdüzü'nde Fatih Sultan Mehmet Camisi, Hz. Ebubekir Camisi, Mevlana Camisi ve Gürpınar Merkez Camisi'nde, Eyüpsultan'da Eyüp Sultan Camisi'nde, Fatih'te Fatih Camisi ile Sultan Ahmet Camisi'nde, Kartal'da Erenler Camisi'nde, Küçükçekmece'de Yavuz Selim Camisi ve Mehmet Akif Camisi'nde, Maltepe'de Çınar Camisi'nde, Sancaktepe'de Ebubekir Sıddık Camisi, Fatma Fitnat Hanım Camisi ve Hacı Hakkı Çolak Camisi'nde, Sarıyer'de Hamid-i Evvel Camisi'nde, Şişli'de Mecidiyeköy Merkez Camisi, Şişli Camisi, Çiftecevizler Camisi, Muradiye Camisi, Filiz Camisi ve Teşvikiye Camisi'nde, Üsküdar'da Kirazlıtepe Büyük Cami, Kuba Camisi, Hacı Nuri Topbaş Camisi, Yavuz Selim Camisi, Güzeltepe Birlik Camisi, Valide-i Atik Camisi, İmam-ı Azam Camisi ve Valide-i Cedid Camisi'nde, Zeytinburnu'nda ise Seyitnizam Camisi, Ulu Cami ve Tepebağ Dutluk Camisi'nde ramazanın belirli günlerinde enderun usulü teravih namazı eda edilecek.
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            Haberler Güncel Ayasofya-i Kebir Camii, Ramazan heyecanına tanıklık ediyor: 88 yıl sonra ilk teravih
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