5 milyonluk şasi vurgunu! 10 kişilik şebeke çökertildi

"250 BİN ZARARIM VAR"

Mağdur Orhan Rençber, "Beni Rize emniyetinden aradılar. Bu aracın şasi numaraları değiştirilmiş pert araçtır. Çalıntı araçtır. İstanbul emniyeti devreye girdi. Aracı TIR'a yükledik. Emniyete teslim ettik. Burada benim 250 bin lira zararı oldu. Ben bu aracı alırken ekspere gittim. Bana hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Noterde ve muayene istasyonunda da bir sorun yaşanmadı" dedi.