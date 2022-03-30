Kiev’de ateşkes! Türkiye Ukrayna’daki barışın adresi oldu





Sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.

Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız.

Çatışmalar, komşunuz ve dostunuz olarak bizleri derinden üzüyor. Liderler zirvesine de ev sahipliği yapmaya hazırız.

Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.