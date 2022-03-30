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    Kiev’de ateşkes! Türkiye Ukrayna’daki barışın adresi oldu

    Dünya, İstanbul Dolmabahçe’deki görüşmelere odaklandı. Başkan Erdoğan, “Müjde bekliyoruz” çağrısı yaptı. Rusya, Kiev ve Çernigiv’de ateşkes kararı aldı.

    Kiev’de ateşkes!

    Rusya-Ukrayna savaşında, barış umudu İstanbul'da yeşerdi. İki ülke heyetleri, dün Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara seslendi:



    Sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.
    Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız.
    Çatışmalar, komşunuz ve dostunuz olarak bizleri derinden üzüyor. Liderler zirvesine de ev sahipliği yapmaya hazırız.
    Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.



    UKRAYNA: Yaptığımız görüşme liderlerin görüşmesi için yeterli oldu. Türkiye'nin ana güvenlik garantör ülke olmasını istiyoruz. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını tercih ediyoruz. NATO'ya girmeyeceğiz, Ukrayna'da yabancı silahlı güç olmayacak. Ancak AB'ye girmeye kararlıyız...



        RUSYA: Diyalogdan yanayız. Diyaloğun sürmesi için Kiev ve Çernigiv'deki operasyonları durduruyoruz...



        Rus Oligark Abromoviç'in Kiev'deki görüşmelerde zehirlendiği ortaya çıktı. Türkiye'de bir hastanede tedavi gördüğü iddiası ortaya atıldı. Dünkü heyette yer alanlara ülkeleri tarafından "Hiçbir şey yiyip içmeyin" uyarısı yapıldı. Kremlin Sözcüsü Peskov ise "Abramoviç resmi üye değil gözlemci" dedi.



        Yaptığımız görüşme liderlerin görüşmesi için yeterli oldu. Türkiye'nin ana güvenlik garantör ülke olmasını istiyoruz. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını tercih ediyoruz. NATO'ya girmeyeceğiz, Ukrayna'da yabancı silahlı güç olmayacak. Ancak AB'ye girmeye kararlıyız...
        Diyalogdan yanayız.
            Başkan Erdoğan Özbekistan’da
            Haberler Güncel Kiev’de ateşkes! Türkiye Ukrayna’daki barışın adresi oldu
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