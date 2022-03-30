Bakan Kurum OECD Toplantısı'nda konuştu: İklim Kanunu çalışmalarında büyük ölçüde ilerleme kaydettik

30 BÜYÜKŞEHİR İÇİN MEVZUAT VE TEKNİK REHBER HAZIRLIKLARINDA SONA GELİNDİ

İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik öncelikli eylemleri içeren "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları" hazırladıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarının önemli bir bileşeni olarak Doğa Temelli Çözümler Katalogları hazırlanmıştır. Bakanlığımızın 2019-2023 stratejik hedefleri kapsamında 30 büyükşehir belediyesinde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik mevzuat ve teknik rehber hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir."

Kurum, şubat ayında, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların katılımıyla düzenlenen İklim Şurası'nda "azaltım, uyum, yerel yönetimler, finansman ve karbon fiyatlama, teknoloji ile sosyal politikalar" konusunda orta ve uzun vadeli hedeflerin altlığını teşkil edecek tavsiyeleri çalıştıklarını, şuranın sonuç bildirgesinde 217 tavsiye kararının yer aldığını hatırlattı.

ULUSAL KATKI BEYANI BU YIL İÇİNDE GÜNCELLENECEK

BM Sekreteryası'na 2015'te sundukları Ulusal Katkı Beyanı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır hedefine uygun olarak bu yıl içerisinde güncelleyeceklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Hem Şura kararlarımızın altlık olduğu hem de Ulusal Katkı Beyanımıza hukuki temel oluşturacak İklim Kanunu çalışmalarımızda da büyük ölçüde ilerleme kaydettik. Kanun kapsamında, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda enerji başta olmak üzere ülkemizde yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ormanlarımız başta olmak üzere yutak alanlarımızı iyileştirip, artıracağız. İklim dirençli toplum olma hedefiyle, bilim temelli etki, etkilenebilirlik analizleri yapacak, uyum faaliyetlerini daha da güçlendireceğiz. Yerel iklim eyleminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alarak yerele kaynak akışını sağlayacağız."

Emisyon Ticaret Sistemi'ni kuracaklarını, karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle sanayicinin temiz üretim ve yeşil yatırımlarını destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek olan istihdam alanlarında adil geçişi temin etmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Gençler, kadınlar, yoksullar başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı dezavantajlı kesimlerin de süreçlere katılımını sağlayacağız.

Biz, Türkiye olarak tarihi sorumluluğumuz bulunmamasına rağmen bütün uluslararası çalışmalara taraf olduk, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Ülke olarak Paris İklim Anlaşması doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katkı vermeye kararlılıkla devam edeceğiz."