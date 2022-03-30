Bakan Kurum OECD Toplantısı'nda konuştu: İklim Kanunu çalışmalarında büyük ölçüde ilerleme kaydettik

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC), Fransa'nın başkenti Paris'teki OECD Konferans Merkezi'nde başladı.
İki gün sürecek "Herkes İçin Sağlıklı ve Dayanıklı Bir Çevrenin Sağlanması" temalı toplantının ilk gün çalışmalarında "iklim değişikliği" başlığında müzakereler yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, OECD Genel Sekreter Mathias Cormann'ın ev sahipliğinde, üye ülke çevre bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının "Net Sıfıra Geçiş-İklim Değişikliği Azaltımı ve Adaptasyona Yönelik İstek Aralığını Kapatma" temalı genel oturumunda katılımcılara hitap etti.
Dünyanın iklim değişikliğinde kritik bir eşikte bulunduğuna işaret eden Kurum, "Devletler olarak hepimiz, Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 santigrat derece hedefi doğrultusunda küresel bir iş birliği içerisindeyiz." dedi.
Kurum, özellikle 26. Taraflar Konferansı'nda bu dayanışma ve kararlılığın tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Ancak şimdi acilen orta ve uzun vadeli hedeflerimize yönelik eylemlerimizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Bu yüzden küresel ölçekte yaşadığımız krizleri fırsata çevirmek için iş birliğimizi her zamankinden daha fazla artırmalıyız." şeklinde konuştu.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER
Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması, geçim kaynaklarının, ekonomi ve doğal sistemlerin de iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi için çalıştıklarını belirten Kurum, bunun için "tarım sektörünün kuraklığa karşı direncinin artırılması, artan depolama ve altyapı yönetimi yoluyla sel ve sel risklerinin azaltılması, su kaynaklarının entegre yönetimi ve ekosistemlerin korunması" gibi önemli tedbirler üzerinde durduklarını bildirdi.
Bakan Kurum, Türkiye'nin 2011'de hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı"nı 2053 hedeflerine göre güncellediklerini kaydetti.
İklim değişikliğine uyumda ve dirençliliğin sağlanmasında ulusal çalışmaların yanı sıra bölgesel ve yerel çalışmaların da önem taşıdığını anlatan Kurum, bu kapsamda bölge ve şehirlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, 7 coğrafi bölge için gerekli tedbirlerin alınması ve doğa temelli çözümler geliştirilmesi hedeflerine dönük projeler geliştirdiklerini söyledi.