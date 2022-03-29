15 Temmuz'daki darbe girişiminin Akıncı Üssü'ne zararı 8,6 milyon lira

İSTİNAF MAHKEMESİ HACİZ KARARINI ONADI

Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi, davalıların mal kaçırma şüphesinin kuvvetli olması ve davacının Milli Savunma Bakanlığı olmasını da göz önünde bulundurarak, teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Davalıların itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), haciz kararını, usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle ilk aşamada kaldırdı. Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi ise istinafın işaret ettiği usul yönünden eksikleri tamamlayarak, tekrar haciz kararı verdi. Mahkeme, kararında, Akıncı ve Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan bu sanıklardan beraat eden ve hakkında sadece 'terör örgütü üyeliği' suçundan hüküm kurulan bazı sanıklar yönünden haciz kararının kaldırılmasına da hükmetti. Mahkemenin bu kararına Milli Savunma Bakanlığı ve haciz kararı kaldırılmayan diğer sanıklar tekrar itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 25'inci Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı esas ve usul yönünden hukuka uygun bularak onadı.