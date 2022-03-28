Bir ayda satılacak ayçiçek yağı stoku panik havası yaratılacak iki gün içerisinde eritildi! Milyonlarca liralık vurgun

'ŞEKERİ 3-4 GÜNDE TAVAN YAPTIRDILAR'

Bu kazanç falan değil bu serbest piyasa değil, bu vurgundur. Ramazan öncesi her alanda bunu yapmaya çalışıyorlar ve her fırsatı güzel değerlendiriyorlar.

Önce sebze meyve, ardından hububat, ardından ayçiçeğinde bunu yaptılar, birkaç gün önce şeker de yaptılar. Şekeri 3-4 günde tavan yaptırdılar.

'60 LİRA ÜZERİNE KOYDULAR'

Önce fiyatı aşırı yükseltiyorlar tepki gelince fiyatı biraz aşağı çekiyorlar. Ama örneğin zeytinyağında 110 lira olan 5 lt zeytin yağını 250 lira yaptılar. Tepki olunca 170 liraya çektiler. Yine 60 lira üzerine koydular. Bunlar işlerini profesyonelce yapıyorlar. Ciddi yaptırımlar uygulanmasa bunlar durmayacak. Devlet acilen tarım ve hayvancılığa el koymalı, gıda terörünü engellemelilerdir.

Soğan ve patates üretimimiz yok. Geçen senenin patates soğanı 85 kuruşa alınırken nasıl 13 liraya çıkıyor. Depoda olan bir üründür bu. Depoda olan bir ürün nasıl oluyor da 13 lira oluyor. Bunlar meydanı boş bulmuşlardır. Tereyağı damarları tıkadı diye algı yapmışlar ve bunları başarmışlardır. Acil önlem almazsak bu daha da büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızın işaretidir.