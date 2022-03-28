Bir ayda satılacak ayçiçek yağı stoku panik havası yaratılacak iki gün içerisinde eritildi! Milyonlarca liralık vurgun

Sosyal medyada 'ayçiçek yağı bitiyor' iddiasının atılmasının ardından birkaç gün içerisinde yaklaşık bir ayda satılacak ayçiçek yağı stoku iki gün içerisinde eritildi. Milliyet'e konuşan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada çarpıcı bir veri paylaştı. İşte Demir'in ifadeleri:
Birisi çıkıyor diyor ki 'Zeytinyağı sıkıntısı var' ardından yayılıyor, milleti markete hücum ettiriyor. Alışverişe yönlendiriyor.
'100 LİRA OLAN ZEYTİNYAĞI 250 LİRAYA SATILIYOR'
İnsanların en hassas noktası gıdadır. Bunlarda en hassas noktayı görmüşler. Markete gidiyorlar raflardaki ayçiçek yağını alıyor ve depolarına çekiyorlar. Gelen görüyor ki ayçiçek yağı yok. Böyle olunca diğer marketlere doğru yönleniyorlar. Talep daha fazla artıyor ondan sonra yavaş yavaş depodan mallarını çıkarıyorlar. 100 lira olan zeytinyağını 250 liraya satmaya başlıyorlar.
Ardından büyük bir tepki oluyor. Devlet inceleme başlatıyor. Ardından fiyatı indiriyorlar. 10 günde, bir yılda sattıkları malı satıyorlar. Bu algıyla birlikte buradan normalde bizim hesaplamalarımıza göre 500 bin teneke civarında 5 litre yağ sattılar, milyonlarca lira para kazanıyorlar.
'ŞEKERİ 3-4 GÜNDE TAVAN YAPTIRDILAR'
Bu kazanç falan değil bu serbest piyasa değil, bu vurgundur. Ramazan öncesi her alanda bunu yapmaya çalışıyorlar ve her fırsatı güzel değerlendiriyorlar.
Önce sebze meyve, ardından hububat, ardından ayçiçeğinde bunu yaptılar, birkaç gün önce şeker de yaptılar. Şekeri 3-4 günde tavan yaptırdılar.
'60 LİRA ÜZERİNE KOYDULAR'
Önce fiyatı aşırı yükseltiyorlar tepki gelince fiyatı biraz aşağı çekiyorlar. Ama örneğin zeytinyağında 110 lira olan 5 lt zeytin yağını 250 lira yaptılar. Tepki olunca 170 liraya çektiler. Yine 60 lira üzerine koydular. Bunlar işlerini profesyonelce yapıyorlar. Ciddi yaptırımlar uygulanmasa bunlar durmayacak. Devlet acilen tarım ve hayvancılığa el koymalı, gıda terörünü engellemelilerdir.
Soğan ve patates üretimimiz yok. Geçen senenin patates soğanı 85 kuruşa alınırken nasıl 13 liraya çıkıyor. Depoda olan bir üründür bu. Depoda olan bir ürün nasıl oluyor da 13 lira oluyor. Bunlar meydanı boş bulmuşlardır. Tereyağı damarları tıkadı diye algı yapmışlar ve bunları başarmışlardır. Acil önlem almazsak bu daha da büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızın işaretidir.