Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Tokat'ta çiftçiler ile bir araya geldi. Üreticilere 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Erdoğan, "Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik" dedi. Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik" ifadelerini kullandı. Ayçiçek yağında bir sorun olmadığını da dile getiren Erdoğan, "Ramazan geldi, istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'ndan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" diye konuştu.

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