Başkan Erdoğan'dan ŞİFA KARIŞIMI TARİFİ! 4 malzemeli şifa karışımı nasıl yapılır? Evde doğal manda yoğurdu yapımı! Medine hurması, kestane balı, yulaf ezmesi...

Yeni havalimanı ve diğer projelerin açılış töreni için Tokat'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini verdi. Peki, aşbakan Erdoğan'ın dörtlü şifa karışımı tarifi nedir nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yaşayan çiftçi vatandaşlarla bir araya geldiği akşamda önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçilere 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik." dedi.
Başkan Erdoğan ayrıca çiftçilere verilen desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığının altını çizerken, Türkiye'nin Avrupa'da sebze ve meyve ihracatında birinci sırada olduğunu belirtti.