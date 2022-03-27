Başkan Erdoğan'dan ŞİFA KARIŞIMI TARİFİ! 4 malzemeli şifa karışımı nasıl yapılır? Evde doğal manda yoğurdu yapımı! Medine hurması, kestane balı, yulaf ezmesi...

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DÖRTLÜ KARIŞIMI

Diğer yandan Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.