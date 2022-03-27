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    • 27.03.2022 10:43
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    • 27.03.2022 10:43
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    Başkan Erdoğan'dan ŞİFA KARIŞIMI TARİFİ! 4 malzemeli şifa karışımı nasıl yapılır? Evde doğal manda yoğurdu yapımı! Medine hurması, kestane balı, yulaf ezmesi...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tokat'ta çitçiler ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan bal konusu ile ilgili konuşurken "adeta şifa" ifadelerini kullandığı bir tarifi verdi. Erdoğan, her akşam yatarken mutlaka bu şifa karışımını yiyerek yattığını söyledi. Peki, Başbakan Erdoğan'ın dörtlü şifa karışımı tarifi nedir nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ŞİFA KARIŞIMI TARİFİ! 4 malzemeli şifa karışımı nasıl yapılır?

    Yeni havalimanı ve diğer projelerin açılış töreni için Tokat'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini verdi. Peki, aşbakan Erdoğan'ın dörtlü şifa karışımı tarifi nedir nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yaşayan çiftçi vatandaşlarla bir araya geldiği akşamda önemli açıklamalarda bulundu.

    Çiftçilere 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik." dedi.

    Başkan Erdoğan ayrıca çiftçilere verilen desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığının altını çizerken, Türkiye'nin Avrupa'da sebze ve meyve ihracatında birinci sırada olduğunu belirtti.

        İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DÖRTLÜ KARIŞIMI

        Diğer yandan Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.

        DOĞAL MANDA YOĞURDU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

        1 kg manda sütü
        Bir çay kaşığı tuz
        Yarım su bardağı yoğurt mayası

        DOĞAL MANDA YOĞURDU YAPILIŞI

        Sütü kaynatıp soğumaya alın 35-40 cc'ye varınca yoğurt mayasını tuzla karıştırarak sütün içine döküp iyice karıştırın. Ardından kaseye veya tencereye boşaltıp 80 cc fırında ya da bir beze sararak 6 saat bekletip dolaba koyun. 1 saat sonra Doğal manda yoğurdu hazır...
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