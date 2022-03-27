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    • Güncel
    • 27.03.2022 11:06
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    • 27.03.2022 11:12
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    27 MART AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER! Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Elazığ Sivrice, Malatya, Bingöl, Tunceli...

    Son dakika haberine göre, Elazığ'da deprem meydana geldi. Saat 10.26'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD duyurdu. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem can ve mal kaybı yaşanmadı. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? İşte merak edilenler!

    Elazığ’da deprem! AFAD şiddetini açıkladı

    Son dakika: Elazığ'daki deprem korkuttu. Sivrice ilçesinde saat 10.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3.5 olarak duyurdu. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadı.

    SON DAKİKA | ELAZIĞ'DA DEPREM

    AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.26'da Sivrice ilçesi merkezli, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

    SON DEPREMLER - AFAD

    KANDİLLİ SON DEPREMLER!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.03.27 10:54:23 41.1632 34.2598 5.0 -.- 3.1 3.1 SUNLUK-KARGI (CORUM) İlksel
    2022.03.27 10:26:58 38.4010 39.1232 5.9 -.- 3.3 3.4 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2022.03.27 10:08:08 37.0043 28.3917 4.7 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.03.27 09:17:09 37.6065 29.1863 0.0 -.- 1.3 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
    2022.03.27 09:15:33 38.2635 38.8125 5.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2022.03.27 08:54:40 38.3570 42.3302 5.4 -.- 1.8 -.- YAYALAR-(BITLIS) İlksel
    2022.03.27 08:05:53 37.8903 26.9717 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.03.27 07:58:29 36.9808 27.7288 3.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


        2022.03.27 07:43:22 36.9953 28.3683 5.0 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.27 06:12:36 36.6755 27.1367 10.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.27 05:14:57 40.1570 31.7105 3.2 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2022.03.27 04:42:56 37.2047 35.9673 10.6 -.- 1.3 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
        2022.03.27 04:39:01 37.0623 28.4310 2.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.27 04:21:46 37.9742 25.9000 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.03.27 04:13:17 36.8747 28.1020 2.3 -.- 1.2 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
        2022.03.27 04:10:54 36.8452 28.0683 10.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.27 00:48:27 38.0118 37.5955 2.0 -.- 3.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2022.03.27 00:28:24 37.0150 28.3793 5.0 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.27 00:09:38 37.0075 28.4390 11.8 -.- 1.1 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 23:36:47 39.7543 40.7838 5.0 -.- 1.4 -.- TURAC-ASKALE (ERZURUM) İlksel
        2022.03.26 22:47:37 37.0033 28.3932 12.8 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 22:39:19 37.0225 28.4205 8.1 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 21:11:01 36.4263 28.4398 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.03.26 20:19:33 40.6178 27.7842 12.7 -.- 1.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
        2022.03.26 19:46:43 40.1123 31.7382 2.5 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2022.03.26 19:07:44 37.7045 33.3058 5.3 -.- 1.6 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) İlksel
        2022.03.26 17:32:39 39.9070 42.8480 5.6 -.- 1.6 -.- AKYUMAK-ELESKIRT (AGRI) İlksel
        2022.03.26 16:11:01 37.8393 29.8152 9.2 -.- 1.2 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2022.03.26 16:06:58 37.5740 35.3290 12.6 -.- 1.1 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel
        2022.03.26 15:04:00 37.2867 31.9048 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
        2022.03.26 14:12:30 39.4535 39.9977 2.5 -.- 1.8 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
        2022.03.26 14:00:33 41.3277 44.2083 54.5 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel
        2022.03.26 13:53:20 36.9578 27.5075 11.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


        2022.03.26 13:47:27 37.0692 28.3408 6.1 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 13:29:37 39.9478 42.5723 7.8 -.- 2.3 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2022.03.26 13:03:26 36.2253 33.7403 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.03.26 13:02:41 37.0685 28.3617 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 12:54:19 36.1765 33.7553 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.03.26 12:53:49 36.1877 33.7172 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.03.26 11:24:03 38.8283 40.1550 6.8 -.- 2.2 -.- ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
        2022.03.26 09:45:22 36.2227 27.8127 6.5 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.26 09:13:49 38.4348 31.0847 8.1 -.- 1.9 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
        2022.03.26 09:11:22 37.4867 38.4593 4.3 -.- 1.9 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
        2022.03.26 08:28:53 37.0710 28.3605 6.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 06:55:11 37.0128 28.4135 11.0 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 06:34:24 36.9960 28.3705 5.0 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 05:39:46 37.8827 28.4287 8.7 -.- 1.7 -.- PIRLIBEY-NAZILLI (AYDIN) İlksel
        2022.03.26 04:54:16 38.3255 31.0198 5.7 -.- 1.4 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
        2022.03.26 03:10:06 36.9540 27.2472 15.0 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
        2022.03.26 02:35:21 38.8112 31.5520 5.4 -.- 1.8 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2022.03.26 02:10:04 38.4350 31.1093 5.1 -.- 1.3 -.- CAKIRCAL-YALVAC (ISPARTA) İlksel
        2022.03.26 01:33:43 39.9900 37.5790 7.2 -.- 2.3 -.- ILICA-ZARA (SIVAS) İlksel
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        Haberler Güncel 27 MART AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER! Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Elazığ Sivrice, Malatya, Bingöl, Tunceli...
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