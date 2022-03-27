27 MART AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER! Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Elazığ Sivrice, Malatya, Bingöl, Tunceli...

Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER - AFAD

KANDİLLİ SON DEPREMLER!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.03.27 10:54:23 41.1632 34.2598 5.0 -.- 3.1 3.1 SUNLUK-KARGI (CORUM) İlksel

2022.03.27 10:26:58 38.4010 39.1232 5.9 -.- 3.3 3.4 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.03.27 10:08:08 37.0043 28.3917 4.7 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.27 09:17:09 37.6065 29.1863 0.0 -.- 1.3 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.03.27 09:15:33 38.2635 38.8125 5.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.27 08:54:40 38.3570 42.3302 5.4 -.- 1.8 -.- YAYALAR-(BITLIS) İlksel

2022.03.27 08:05:53 37.8903 26.9717 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.27 07:58:29 36.9808 27.7288 3.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel