5 ilde eş zamanlı baskın! 6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı.
Planlanan çalışma doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.