5 ilde eş zamanlı baskın! 6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı.