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    • 25.03.2022 17:36
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    Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

    Van’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki binanın zemin katında arama yaptı.

    Aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

    Öte yandan Hacıbekir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen metruk yapı, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

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    Haberler Güncel Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
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