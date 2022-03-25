Nato liderleri, Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel’de toplandı: Savaş zirvesinden Rusya’ya uyarı çıktı

Başkan Erdoğan, Brüksel'de yapılan zirvenin ve ikili görüşmelerin ardından önemli açıklamalar yaptı:

Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortada iken karşılaştığımız engellerin makul gerekçesi olamaz. Savunma sanayimizin önüne bazı müttefiklerimiz tarafından kısıtlamaların kaldırılması ortak menfaatimizdir.

Türkiye özel ve istisnai yerde duruyor. Montrö Sözleşmesinin sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi azaltmaya yönelik kullanıyoruz.



Türkiye ittifak dayanışma ruhunu esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine gerekli katkıyı vermeye devam edecektir.

Gerek Sayın Putin gerek Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Liderler zirvesinde Türkiye'ye yönelik teşekkür dile getirildi. Attığımız adımlardaki sıcak temaslar liderlerin de dikkatini çekiyor.

KİMYASALA KARŞILIK VERİRİZ

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını belirtti. "Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz" dedi.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, NATO zirvesi sonrası önemli mesajlar verdi. Türk savunma sanayiine yönelik ambargonun kaldırılmasını istedi.

UYANIK YATIRIMCI

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Moskova'ya ve oligarklara ağır yaptırımlar uygulandı. Bu nedenle çeşitli ülkeler, Rus işadamlarının mülklerine el koymaya başladı. Çok sayıda işadamının özellikle yatları limanlarda bağlandı. Alman yetkililer de 68 yaşındaki milyarder Alisher Usmanov'un Hamburg'da bulunan 455 milyon sterlinlik (600 milyon dolar) süper yatı Dilbar'a baskın yaptı. Ancak yatın mülkiyetinin Usmanov'da olmadığı anlaşıldı. Yapılan araştırmada, madencilik kralı uyanık işadamının yatı dahil İngiltere'deki evleri ve uçaklarıyla birlikte tüm servetini "uzun zaman önce" yasal olarak başkalarına devrettiği ortaya çıktı. Usmanov'un bir sözcüsü The "Bütün mallar, yaptırımlar gelmeden çok önce başkalarına devredildi. O kişilerin bu süreçle Usmanov, eşi ilgisi yok" ifadesini kullandı.

ALTIN MERDİVENLİ

Hacim olarak dünyanın en büyük yatı olan Dilbar'ın 35 milyon sterline malolan merdivenleri var. Yüzme havuzları, kaplıcalar, saunalar, buhar odaları, dinlenme odaları, masaj odaları, kuaför ve manikür salonu bulunan yatın, helikopter pisti de mevcut!

PUTİN'İN ARKADAŞI

Putin'in en yakın arkadaşı olan Usmanov, bu yat ile yılda iki kez Soci'ye gelirdi. Putin ile buluştuğunda mürettebat güverteye kilitlenip telefon sinyali ve wi-fi kesilirdi.

BATIRIYORUS!

Rusya, Ukrayna'nın ikinci liman kenti Mariupol'ü kuşattı. Denizden şehre bomba yağdırdı. Ukrayna birlikleri ise Berdyansk limanında bulunan üç çıkarma gemisini hedef aldı. Gemiye füze yağdırdı. Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı en büyük çıkarma gemisi 'Orsk', bombalardan kaçamadı. İsabet alınca denizi alev bulutu kapladı. Füze atışıyla Kremlin Donanması'nın ikinci gemisi de hasar görürken, 3. gemi, limandan hızla ayrıldı.

KIZMA BİRADER!

İngiltere, oligarklardan sonra Rus siyasetçileri de kara listeye yazdı. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva da listeye alındı. Kensington'da 4 milyon sterlinlik lüks bir evde yaşayan genç kızın tüm mal varlıkları için yaptırım kararı alındığı açıklandı.

LİFARK!

ABD basınına göre, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Joe Biden'ı aradı. Oligarkın listeden çıkarılması çağrısını yaptı. Ukrayna liderinin, "Abramoviç, Rusya ile bize arabulucuk yapıyor" dediği aktarıldı. Kremlin de iddiayı doğruladı.